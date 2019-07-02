İç çamaşırında 43 paket uyuşturucu ile yakalandı
1 saat önce
Nevşehir'in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından İran uyruklu şahsın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş 43 paket metamfetamin ele geçirildi.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:49 Kaynak: İHA
'in Avanos
ilçesinde polis ekipleri tarafından İran
uyruklu şahsın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş 43 paket metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü sırasında polis bir yolcunun tedirgin hareketlerini fark etti. Tedirgin hareketleri ile dikkat çeken İran uyruklu M.L.'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş satışa hazır 43 paket halinde 163 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis
tarafından gözaltına alınan M.L., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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