Son Dakika Haberleri: İç çamaşırında eroin çıktı
Son Dakika Güncel İç çamaşırında eroin çıktı - Son Dakika

İç çamaşırında eroin çıktı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 2 kişiden birinin iç çamaşırında 186 gram eroin bulundu.

İç çamaşırında eroin çıktı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 2 kişiden birinin iç çamaşırında 186 gram eroin bulundu. 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında, Nazilli- Karacasu Karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastanmadı. Polis, otomobilde bulunan Osman A. ve Mehmet A. adlı şüphelilerde de üst araması yaptı. Aramada Mehmet A.'nın iç çamaşırına gizlediği 186 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı
ALES sonuçları açıklandı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 17:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İç çamaşırında eroin çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]