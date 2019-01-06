Son Dakika Haberleri: İç Çamaşırında Esrarla Yakalandı

İç Çamaşırında Esrarla Yakalandı

51 dakika önce

VAN'da Ferit Melen Havalimanı'nda, pantalonunun içine giydiği şort ve iç çamaşıra gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan Cüneyt Polat, tutuklandı.

İç Çamaşırında Esrarla Yakalandı, System.String[]
VAN'da  Ferit Melen Havalimanı'nda, pantalonunun içine giydiği şort ve iç çamaşıra gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan Cüneyt Polat, tutuklandı. 

Van'dan İstanbul'a gitmek için Havalimanı'na gelen Cüneyt Polat, giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçerken, şüphe üzerine polis tarafından arandı. Aramada, Polat'ın pantolonun altına giydiği şort ve iç çamaşırının içerisine dökülmüş halde 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Polat, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:52 Kaynak: DHA

Ferit Melen, Van, Güncel
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