İç Çamaşırında Esrarla Yakalandı
45 dakika önce
VAN'da Ferit Melen Havalimanı'nda, pantalonunun içine giydiği şort ve iç çamaşıra gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan Cüneyt Polat, tutuklandı.
VAN'da Ferit Melen
Havalimanı'nda, pantalonunun içine giydiği şort ve iç çamaşıra gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan Cüneyt Polat, tutuklandı. Van
'dan İstanbul
'a gitmek için Havalimanı'na gelen Cüneyt Polat, giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçerken, şüphe üzerine polis tarafından arandı. Aramada, Polat'ın pantolonun altına giydiği şort ve iç çamaşırının içerisine dökülmüş halde 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Polat, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:58 Kaynak: DHA
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