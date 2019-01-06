İç Çamaşırında Esrarla Yakalandı
1 saat önce
Van'da iç çamaşırına gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.
Van
'da iç çamaşırına gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Van'dan İstanbul
'a gitmek için Ferit Melen
Havalimanı'na gelen Cüneyt P., giriş kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçerken şüphe üzerine polis tarafından arandı. Yapılan aramada şahsın pantolonun altına giydiği şort ve iç çamaşırının içerisine dökülmüş halde 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Cüneyt P., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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