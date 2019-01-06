Son Dakika Haberleri: İç Çamaşırında Esrarla Yakalandı

İç Çamaşırında Esrarla Yakalandı

1 saat önce

Van'da iç çamaşırına gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.

İç Çamaşırında Esrarla Yakalandı, System.String[]
Van'da iç çamaşırına gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Cüneyt P., giriş kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçerken şüphe üzerine polis tarafından arandı. Yapılan aramada şahsın pantolonun altına giydiği şort ve iç çamaşırının içerisine dökülmüş halde 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Cüneyt P., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Polis, Ferit Melen, İstanbul, Van, 3. Sayfa
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