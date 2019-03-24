Son Dakika Haberleri: İç Çamaşırında Metamfetamin ile Yakalandı

İç Çamaşırında Metamfetamin ile Yakalandı

1 saat önce

VAN'da havalimanında iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin ile yakalanan Yasin Akkaya, tutuklandı.

İç Çamaşırında Metamfetamin ile Yakalandı, System.String[]
VAN'da havalimanında iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin ile yakalanan Yasin Akkaya, tutuklandı.

Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Yasin Akkaya, giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçerken, şüphe üzerine polis tarafından arandı. Aramada, Akkaya'nın iç çamaşırının içerisinde 4 paket halinde 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Akkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:52 Kaynak: DHA

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