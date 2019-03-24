İç Çamaşırında Metamfetamin ile Yakalandı
1 saat önce
VAN'da havalimanında iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin ile yakalanan Yasin Akkaya, tutuklandı.
VAN'da havalimanında iç çamaşırına gizlediği 208 gram metamfetamin ile yakalanan Yasin Akkaya, tutuklandı. Van
'dan İstanbul
'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Yasin Akkaya, giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçerken, şüphe üzerine polis tarafından arandı. Aramada, Akkaya'nın iç çamaşırının içerisinde 4 paket halinde 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Akkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:52 Kaynak: DHA
Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı
İstanbul Havalimanı'nda Vardiyalarla Birlikte 3 Bin Taksici Çalışacak
Yenikapı'daki Miting Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı! İşte Alternatif Güzergahlar
İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı