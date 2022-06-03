İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

03.06.2022 13:14
İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan araçta üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında eroin ile yakalanan D.Ö. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan araçta üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında eroin ile yakalanan D.Ö. gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur uygulama noktasında, dün akşam yol kontrolü yaptı. Kontroller sırasında durdurulan araçlardan birindeki şüphelilerden D.Ö.'nün yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 19 gram eroin ele geçirildi. D.Ö., gözaltına alındı.

SAKSININ İÇİNDEN KOKİN ÇIKTIKontroller sırasında durdurulan içinde 4 kişi bulunan İstanbul plakalı bir başka otomobilde de arama yapıldı. Ön sağ koltuktaki canlı çiçeğin saksısının içine poşetle gizlenmiş 108 gram kokain ve 1 gram esrar ve yine araçtaki bir çantada da ruhsatsız 7,65 mm çapında bir tabanca, buna ait 6 mermi ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler D.G., E.G., E.D. ve B.T. gözaltına alındı.4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 5 şüpheliden D.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.


İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı
İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı
İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


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