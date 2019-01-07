İç Çamaşırından 10 Gram Kokain Çıktı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonda 10 gram kokain ele geçirdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonda 10 gram kokain ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış olduğu istihbari çalışması sonucunda İstanbul'dan tedarik ettikleri kokaini Adapazarı'nda pazarlayacakları duyumunu alması sonrasında şahısları takibe aldı. İstanbul ilinden jeeple yola çıkan 3 şahıs, seyir halindeyken Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri tarafından durduruldu. Jeep içinde bulunan şoför B.S. ve, U.B., A.Ö., gözaltına alındı. Jandarma ekipleri araçta ve şahısların üstünde yaptıkları armada araç şoförü B.S.'nin iç çamaşırının cebine sakladığı yaklaşık 10 gram kokain maddesi ve toplam da 4 bin 200 TL ele geçirildi.



Gözaltına alınan U.B., ve A.Ö., isimli şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, şoför B.S., ise "Uyuşturucu Madde bulundurmak, kullanmak ve Ticaretini yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var

Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi

16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu