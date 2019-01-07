İç Çamaşırından Kokain Çıktı
2 saat önce
ADAPAZARI'nda jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan cipte yapılan aramada, sürücü B.S.'nin iç çamaşırına gizlediği 10 gram kokain ele geçirildi.
ADAPAZARI'nda jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan cipte yapılan aramada, sürücü B.S.'nin iç çamaşırına gizlediği 10 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adapazarı
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, İstanbul
'dan tedarik edilen kokainin ilçeye getirilerek pazarlanacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, 34 LF 0878 plakalı cip ile Adapazarı'na giriş yaptıkları belirlenen şüpheliler, aynı gün İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri tarafından durduruldu. Aracın sürücüsü B.S. ile yanında bulunan U.B. ve A.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı araç ve üst aramasında, sürücü B.S.'nin iç çamaşırının cebinde yaklaşık 10 gram kokain, pantolon ceplerinde de uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 TL bulundu. Uyuşturucu ve paraya el konuldu.
Şüphelilerden U.B. ve A.Ö jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, B.S. ise 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. B.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli
L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:56 Kaynak: DHA
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