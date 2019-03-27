Son Dakika Haberleri: İç Çamaşırından Uyuşturucu Çıktı

İç Çamaşırından Uyuşturucu Çıktı

2 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üniversite öğrencisinin iç çamaşırının içinde 55 parça eroin ele geçirildi.

İç Çamaşırından Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde üniversite öğrencisinin iç çamaşırının içinde 55 parça eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Operasyonla ilçeye girişi sırasında durdurdukları otomobilde S.A, E.K. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen S.E'nin iç çamaşırında saklanmış 55 parça halinde eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece " Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmaktan tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza evine gönderilirken, üniversite öğrencisi S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:55 Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa
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