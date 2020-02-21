İç çamaşırından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İç çamaşırından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kadının iç çamaşırında 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kadının iç çamaşırında 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsünün kontrol amaçlı durdurulduğu belirtildi. Yapılan kontrolde şüpheli bir kadının yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli kadınla ilgili adli süreç başlatıldı. - VAN

Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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