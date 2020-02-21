İç çamaşırından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
7 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kadının iç çamaşırında 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kadının iç çamaşırında 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsünün kontrol amaçlı durdurulduğu belirtildi. Yapılan kontrolde şüpheli bir kadının yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli kadınla ilgili adli süreç başlatıldı. - VAN
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