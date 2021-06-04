İç çamaşırından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin iç çamaşırında rulo halinde gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda, 3'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde arama yaptı. Aramalarda şüphelilerden birinin iç çamaşırının içerisine rulo halinde gizlenmiş 259,65 gram metamfetamin ele geçirildi.Şüphelilerin sorgusu sürüyor.



Son Dakika

Aşı haritası güncellendi! En fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı

CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?

Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı

Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak

4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saat boyunca talan etti