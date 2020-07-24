İç çamaşırının içine gizlediği uyuşturucu ile uçağa binmek isterken yakalandı - Son Dakika

VAN'dan İstanbul'a gitmek için havalimanına gelen ve iç çamaşırının içerisine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen D.U., giriş kontrol noktasından geçişi sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. D.U.'nün yapılan üst aramasında, iç çamaşırının kasık bölgesine gizlenmiş vaziyette 123 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.