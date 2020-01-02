İç çamaşırının içine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İç çamaşırının içine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İç çamaşırının içine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İç çamaşırının içine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Ankara'dan Nevşehir'e gelmekten olan ve yolculuk esnasında durumundan şüphe edinilen T.K. Nevşehir Adnan Menderes Otobüs terminalinde otobüsten indiği esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. T.K.'nın üzerinde ve çamaşırlarında yapılan aramada iç çamaşırının içerisinde gizlenmiş 123, 51 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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