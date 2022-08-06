İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

06.08.2022 17:54
İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Kaynak: AA

Antalya, Akdeniz, Ankara, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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