İç Ege'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

İç Ege'de kuvvetli yağış uyarısı

İç Ege\'de kuvvetli yağış uyarısı
Son Güncelleme: 27.08.2023 13:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Uşak ve Muğla'da kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

İç Ege için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli ve Uşak'ın güneyi ile Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

Muğla, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Ege'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç Ege'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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