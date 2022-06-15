İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

15.06.2022 12:47
İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğu su, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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