İç Gıcıklayıcı Ses Temalı Asmr Oyun Videoları, Espordan Daha Fazla İzleniyor

Otonom Duyusal Meridyen Tepki ya da daha sık bilinen ismi ile ASMR, vücutta endorfin salgılanmasını sağlayarak zihinsel bir rahatlamaya ve omurgasal bir karıncalanmaya neden olan bir ses türüdür. Son dönemlerde ASMR adını sıklıkla duyuyor olabilirsiniz. Zira ASMR, hem içerik üreticileri hem de oyuncular arasında hızla yükselen bir trend haline gelmiş durumda.ASMR'nin neden bu kadar popüler hale geldiği bilinmiyor. Ancak özellikle video içerik platformlarında ASMR içeriklere çok fazla rastlandığı ve bu içeriklerin ciddi şekilde popülerleştiği su götürmez bir gerçek. Üstelik ASMR, günümüz itibarıyla oyun dünyasında eSpor'dan daha popüler bir hale gelmiş durumda.Herhangi bir video içerik platformuna girdiğinizde eSpor ve ASMR ile ilgili binlerce oyun videosu bulabilirsiniz. Fakat içeriklerin izlenme sayılarına baktığınızda ASMR içeriklerinin daha fazla ilgi gördüğünü rahatlıkla fark edebilirsiniz. Peki insanlar ASMR videolarını neden bu kadar çok izliyor?Aslına bakarsanız bu soruya kesin bir yanıt vermek çok da kolay değil. Bazı insanlar kedi videoları izler. Bazı insanlar politikacıların tartışmalarını izlemekten keyif alır. Bazıları da ASMR videoları gördüğünde ekran başına kilitleniyor. Bu konuda ASMR'nin yükselişini izlemekten başka çaremiz yok gibi görünüyor.