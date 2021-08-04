İç giyimde 2021 ihracat hedefi 1 milyar dolar - Son Dakika

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat, iç giyim ve çorap ihracatında bu yılki hedeflerinin 1 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

Türk iç giyim sektörünü dünya vitrinine çıkaran ve 100 milyon dolar ihracat hedefi taşıyan Linexpo Sokak Festivali, ikinci gününde devam ediyor.

TİGSAD tarafından İstanbul Yeşildirek'te hayata geçirilen ve 500 iç giyim üreticisi ile 2 bin 200 yabancı alıcının katılımıyla düzenlenen festival kapsamında, İstanbul Boğazı'nda gala etkinliği gerçekleştirildi.

Yabancı alım heyetlerinin tekneyle boğaz turu yaptığı etkinlik kapsamında pijama defilesi de düzenlendi.

Etkinlikte yabancı konuklar ve alım heyetleriyle ilgilenen ve onlara Türk iç giyim sektörü hakkında bilgi veren TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kanpolat, salgın nedeniyle açık havada düzenledikleri festivale başta İspanya, İtalya, Rusya ve İngiltere olmak üzere dünyanın 119 ülkesinden 2 bin 200 yabancı ziyaretçi ile çok sayıda alım heyetinin katıldığını söyledi.

Konuklara katılımları nedeniyle teşekkür eden Kanpolat, "Geçen yıl 680 milyon dolarlık ihracat yaptık. Ancak bu yıl çok ciddi talep artışı var. Festivalimizin de katkısıyla 2021'de toplam ihracatta yüzde 40 artışla 1 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bugüne kadar gerçekleşen rakamlar bu hedefin hayal olmadığını gösteriyor." diye konuştu.