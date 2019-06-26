Son Dakika Haberleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

35 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:51 Kaynak: İHA
Çatak, Van, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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