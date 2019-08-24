İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt- Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi"
(İHA)
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