İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - ANKARA

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