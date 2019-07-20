Son Dakika Haberleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl...
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İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl...

1 saat önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl..., System.String[]
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - ANKARA
Bingöl Merkez, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:19 Kaynak: İHA
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