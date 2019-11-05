Son Dakika Haberleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda...
Son Dakika Güncel İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda...

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda...

7 saat önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda..., System.String[]

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:32 Kaynak: AA
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