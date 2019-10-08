İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca...
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İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. - ANKARA
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