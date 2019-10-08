Son Dakika Haberleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca...
Son Dakika 3. Sayfa İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca...

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca...

24 dakika önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca..., System.String[]

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
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