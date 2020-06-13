İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca... - Son Dakika

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca...
İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt- Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam devam ediyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:34 Kaynak: İHA
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