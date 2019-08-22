Son Dakika Haberleri: İç Güvenlik Operasyonlarında 3 silahlı terörist daha etkisiz hale getirildi
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İç Güvenlik Operasyonlarında 3 silahlı terörist daha etkisiz hale getirildi

52 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, 3 silahlı teröristin Mardin kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İç Güvenlik Operasyonlarında 3 silahlı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, 3 silahlı teröristin Mardin kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Mardin Savur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Mardin Savur, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
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