İç Güvenlik Operasyonlarında 3 silahlı terörist daha etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, 3 silahlı teröristin Mardin kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, 3 silahlı teröristin Mardin kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Mardin Savur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
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