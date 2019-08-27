Son Dakika Haberleri: İç güvenlik operasyonunda Siirt-Baykan kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri...
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İç güvenlik operasyonunda Siirt-Baykan kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri...

32 dakika önce

İç güvenlik operasyonunda Siirt-Baykan kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede aranan Ekrem Aksoy olduğu belirlendi.

İç güvenlik operasyonunda Siirt-Baykan kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri..., System.String[]

İç güvenlik operasyonunda Siirt- Baykan kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede aranan Ekrem Aksoy olduğu belirlendi

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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