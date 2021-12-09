"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" tamamlandı - Son Dakika

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, 500 iç güvenlik kuvveti mensubuna ve devlet memuruna eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca bir otelde düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kapanış toplantısında konuşma yaptığı "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" tamamlandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın proje ile ilgili yaptığı yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik kuvvetlerinin sivil gözetimine yönelik 13 yıllık ortak çalışmalarını tamamlayan proje kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, polisin ve diğer kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının insan hakları standartlarını desteklemesiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamada şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemini vurguladı.

Üç faz boyunca 11,4 milyon avro finansmanla yürütülen sivil gözetim programı, polis, meclis, merkezi-yerel yetkililer, sivil toplum ve medya için politika tavsiyesi ile uygulamalı eğitimler sağladı.

Program kazanımlarının arasında, Türkiye'de 19 "Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu"nun bulunduğu bir ağ oluşturulması da yer aldı.

Bu organlar, suçu meydana gelmeden önlemek amacıyla savunmasız grupların ihtiyaçlarına özel ilgi göstererek, yerel kolluk endişelerini incelemek, yerel riskleri tespit etmek için yerel yetkilileriyle sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

Söz konusu 19 kurulda, 133 farklı STK'nin temsilcileri dahil 600 üye bulunuyor.

Kurullarda bugüne kadar 425 yerel güvenlik eylem planı hazırlandı ve yarısı kamuoyunu bilinçlendirmeye ayrılmış 4 bin 250 planlı faaliyetin haritası çıkarıldı.

Bunun yanı sıra program, "Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları"nın çalışmalarını desteklemek ve koordine etmek için çatı kuruluş görevi görecek bir Ulusal Suç Önleme Ofisi kurmaya yönelik taslak mevzuat hazırlığını da destekledi. Bu yeni mevzuatın 2022'de kabul edilmesi bekleniyor.

Geniş çaplı ulusal ve uluslararası uzmanlıktan yararlanılarak, programın son fazında da polis ve kolluk kuvvetleri gözetiminde sivillerin söz hakkı sahibi olması için ulusal mevzuatın geliştirilmesine yardımcı olundu. Yerel ve ulusal düzeyde farkındalık artırma faaliyetleri düzenlendi.

500 iç güvenlik kuvveti mensubuna ve devlet memuruna eğitimler verildi ve ayrıca 7 bin 223 kişinin katıldığı 128 etkinlik düzenlendi.

Parlamenter gözetim, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisinin kilit ortak olarak katılımıyla temin edildi.

Sivil gözetimin soyut bir kavram gibi görünebileceğini söyleyen UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bu programda ortaklarımızın çalışmaları, bilhassa yerel düzeyde fikrin elle tutulur bir gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı oldu. Şu an vatandaşların güvenlik ve emniyetle ilgili endişelerini dile getirebileceği ve suç mağduru olma olasılığı en yüksek gruplarınki de dahil acil toplum ihtiyaçları konusunda kolluğu harekete geçirebileceği açık bir kanal bulunuyor. Vatandaşların polislik önceliklerini belirlemeye katkıda bulunacağı bir yapı tesis etmek suçları önlemeye yönelik büyük bir adım."

AB Türkiye Delegasyonundan Alexander Fricke de "Avrupa Birliği Türkiye'nin güvenlik sektörü reformunu desteklemeye kararlıdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik AB için temel ilkelerdir ve bu girişim bu ilkeleri yansıtan yasal ve kurumsal bir çerçeve oluşturmaya yardımcı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.