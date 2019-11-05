Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi'nin 3. aşama toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, projenin AB tarafından finanse edildiğini, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) teknik desteğiyle İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Üçüncü aşamasını Şahinbey ilçesinde gerçekleştirecekleri projenin amacının iç güvenlik kuvvetlerinin sivil gözetiminin kurumsallaştırılmasının sağlanması, vatandaş odaklı katılımcı programlama ve uygulamaların Türk yönetim sistemine entegre edilmesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "2 gün sürecek olan çalıştayımızda projenin üçüncü aşamasında pilot olarak belirlenen ilçemizde kurulacak yerel önleme ve güvenlik kurulu hakkında bilgilendirme yapmak, projenin ikinci aşamasında ilçemizde yürütülen çalışmalar hakkında yapılan anket çalışmalarının bulgularını ve suç önleme konusunda yapılan çalışmaları paylaşmak, ilçemizin yerel güvenlik sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek ve bu konuda yer alabilecek üyelere karar vererek üçüncü aşama için giriş çalışmalarımıza başlamak hedefleniyor." dedi.

Daha sonra UNDP Türkiye'deki Pilot Uygulamalardan Sorumlu Kilit Uzman Sevcan Kılıç Akıncı, "Yerel önleme ve güvenlik kurullarının geçmişi, görevleri, elde edilen başarıları ve anket uygulamaları" konulu bir sunum yaptı.

Akıncı, iç güvenlik hizmetlerinin şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı yürütülmesinin önemine değindi.

Bunun da ancak sivil gözetimle mümkün olacağını kaydeden Akıncı, iç güvenlik kuvvetlerinin sivil gözetiminin iç işleri bakanı, vali, kaymakam, yargı mercileri, meclis gibi yetkili makamların denetiminin yanı sıra vatandaşların ve sivil toplumun yerel yönetimlerin yerel güvenlik politikalarının oluşturulmasına katılımı ve kamuoyuna ve medyaya karşı şeffaflıkla sağlanacağını ifade etti.

Projeye 2012'de başlandığını ve 2013'te Şahinbey'de bir yerel önleme ve güvenlik kurulu kurulduğunu kaydeden Akıncı, "Demokratik ülkelerde hukukun üstünlüğüne uyan kolluğun amacı, kamu düzenini sağlamak ama hemen ikinci amacı suçla mücadele ve suçu önlemektir. Bunu yaparken toplumun tüm kesimlerinin temsilcileriyle etkili bir işbirliği yapmak da gerekir. Bu amaçla yerel önleme ve güvenlik kurulu kuruldu." diye konuştu.

Toplantıya Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ilçe protokolü katıldı.