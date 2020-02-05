İç Güvenlikte Havacılık Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Çalıştayı - Son Dakika
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İç Güvenlikte Havacılık Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Çalıştayı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca, "İç Güvenlikte Havacılık Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Çalıştayı" düzenlendi.

İç Güvenlikte Havacılık Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Çalıştayı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca, "İç Güvenlikte Havacılık Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Çalıştayı" düzenlendi.

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz katıldı.

Havacılık birimlerinin tanıtımının gerçekleştirildiği 6 oturumdan oluşan çalıştayda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon ile havacılık unsurlarının eğitimi ve lojistik durumları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bakanlığın ilgili merkez hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlarından önemli bir kısmı yönetici düzeyinde olmak üzere 170 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay iki gün sürecek.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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