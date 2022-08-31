İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi - Son Dakika
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İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi

31.08.2022 13:40
İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi

Tek yön iç hat uçuşlarda uygulanan tavan fiyat, 999 liradan 1.150 liraya çıkarıldı. 'Business sınıfı' biletler bu kapsam dışında bırakılırken hava yolu şirketleri yeni belirlenen tavan fiyatı üzerinden biletleri satışa sundu.

Havayolu şirketleri, yakıta gelen zam ve maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle iç hat bilet fiyatlarında tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu. Tavan ücretinde son yapılan artışla birlikte 2022 yılında toplamda beşinci kez iç hat biletlerine yansıtıldı.

SENE BAŞINDA 599 LİRAYDI

Tavan ücretinde sene başında 599 lira olarak belirlenen en yüksek bilet fiyatı, kademe kademe yükseltilirken; son olarak haziran ayında 999 liraya kadar çıktı. Yeni belirlenen tavan fiyatıyla havayolları, bugünden itibaren yurt içi uçuşlarda ekonomi sınıfı tek yön, en yüksek bilet fiyatını bin 150 lira olarak satışa sunmaya başladı.

BUSINESS SINIFINDA GEÇERLİ DEĞİL

Yeni tavan ücretiyle iç hat uçuşu yapacak yolcular 'business sınıfı' hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık bin 449 liradan fazla bilet ücreti ödemeyecek. İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 9 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle başlatılmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

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Kaynak: DHA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 1.150 liraya yükseltildi - Son Dakika
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