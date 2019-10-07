İç hat uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması
1 saat önce
İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı geçemeyecek.
İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı geçemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:21
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