Son Dakika Haberleri: İç hat uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması
Son Dakika Ekonomi İç hat uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması

İç hat uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması

1 saat önce

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı geçemeyecek.

İç hat uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması, System.String[]

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı geçemeyecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:21 
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