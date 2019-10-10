Son Dakika Haberleri: İç hatlarda yolcuların en çok kullandığı havalimanı Sabiha Gökçen
Son Dakika Dünya İç hatlarda yolcuların en çok kullandığı havalimanı Sabiha Gökçen

İç hatlarda yolcuların en çok kullandığı havalimanı Sabiha Gökçen

1 saat önce

Türkiye’de iç hatlarda yolcuların en çok kullandığı havalimanı ise İstanbul’daki Sabiha Gökçen. 2016 yılında İstanbıul Atatürk Havalimanını geride bırakan Sabiha Gökçen 2019 yılının ilk dokuz ayında da iç hatlarda en çok yolcunun gidip geldiği havalimanı oldu.

İç hatlarda yolcuların en çok kullandığı havalimanı Sabiha Gökçen, System.String[]

Türkiye'de havacılık sektörü son yıllarda ciddi gelişme gösteriyor. Türkiye'deki havalimanlarından gelen-giden yolcu sayısı da hızla artıyor. İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin havacılıktaki rolünün genişlemesi planlanıyor. Türkiye'de iç hatlarda yolcuların en çok kullandığı havalimanı ise İstanbul'daki Sabiha Gökçen. 2016 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nı geride bırakan Sabiha Gökçen 2019 yılının ilk dokuz ayında da iç hatlarda en çok yolcunun gidip geldiği havalimanı oldu. İç hatlarda gelen-giden 100 yolcudan 21'i Sabiha Gökçen'i tercih etti. Atatürk ve yeni hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nın bu seneki payı yüzde 17'de kaldı.


2019'un ilk dokuz ayı sonunda iç hatlarda Sabiha Gökçen'i 16 milyon 216 bin yolcu kullandı. Bu sayı, gelen-giden yolcu sayısını içeriyor. İstanbul Atatürk (4 milyon 227 bin) ve yeni hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nın (8 milyon 717 bin) toplamı ise 12 milyon 943 binde kaldı. Üçüncü sırada 8 milyon 809 bin ile Ankara Esenboğa yer alıyor. Burayı 6 milyon 875 bin ile İzmir Adnan Menderes ve 5 milyon 399 bin ile Antalya izliyor.

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Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen, İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:21 
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