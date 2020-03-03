IC İçtaş Enerji, rüzgar ve güneşle büyüyecek

IC İçtaş Enerji Grup Başkanı Korkut Öztürkmen, yenilenebilir enerji portföyü oluşturmak üzere kurdukları İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları şirketine Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 100 milyon dolar yatırım yaptığını belirterek, "Bu yatırımla, rüzgar ve güneşte en az 200 megavat ilave kapasite oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Öztürkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjinin, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğunu ve dünyadaki büyük fosil yakıt şirketlerinin yatırımlarını bu alana kaydırmaya başladığını ifade etti.

Daha büyük bir yenilenebilir enerji portföyü oluşturmak amacıyla İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları şirketini kurduklarını dile getiren Öztürkmen, şirket bünyesinde şu anda 400 megavat hidroelektrik kurulu gücü bulunduğunu kaydetti.

Öztürkmen, EBRD'nin 2019 sonunda İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları şirketine 100 milyon dolar yatırım yaptığını anımsatarak, şöyle konuş

"EBRD'nin yatırımı yenilenebilir enerjide ilave kapasite oluşturmamızı amaçlıyor. Bu yatırımla, rüzgar ve güneşte en az 200 megavat ilave kapasite oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yatırım sıfırdan da olabilir, mevcut santrallerin satın alınması yoluyla da yapılabilir. Piyasadaki fırsatları takip ediyoruz. Uzun vadede bu kapasitemizi daha fazla artırmayı planlıyoruz."

YEKDEM belirsizliği yatırım sürecini yavaşlatıyor

Öztürkmen, piyasadaki santralleri incelediklerini ancak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) 2020'den sonra nasıl devam edeceğine ilişkin belirsizlikten dolayı süreçlerin yavaş ilerlediğini anlattı.

Santrallerini satmayı düşünen şirketlerin değerlemelerin çok üstünde ücret talep ettiğini aktaran Öztürkmen, "Şu anda YEKDEM belirsizliğinden dolayı piyasada beklentiler açısından uyumsuzluk var. Bu da satın alma ve birleşme sayısını azaltıyor. Satmak, almak veya yatırım yapmak isteyen tüm taraflar beklemeyi tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürkmen, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Yurt dışındaki fonların da ilgisi oldukça yüksek. Emeklilik ve yatırım fonları yatırım yapmak üzere arayış içinde. YEKDEM'in netleşmesinden sonra, fonların ve diğer şirketlerin yatırımlarında hareketlenme olacağını öngörüyorum." ifadelerini kullandı.

"10 yıl vadeli uluslararası tahville 6 milyar dolar kaynak sağlanabilir"

Öztürkmen, enerji sektöründe son dönemde borçların ödenmesi konusunda yaşanan zorluklara da değinerek, geçen yıl başlayan kredi yapılandırmalarının bu yıl da devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Şirketler için yapılandırma dışında yeni yöntemler izlenebileceğine işaret eden Öztürkmen, düşük faizli tahvil yöntemiyle yeni bir piyasa oluşturulabileceğini aktardı.

Öztürkmen, buna benzer oluşumların ABD, İspanya ve İtalya'da başarılı sonuçlar getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrik tarifesinin içinde, enerji fonu olarak bir miktar belirlenip, bu gelir en az 10 yıllığına koruma altına alınabilir. Bu kaynak fon şirketleri aracılığıyla uluslararası piyasalara tahvil olarak çıkarılabilir ve 10 yıllık gelir sözleşmesiyle yurt dışı tahvil piyasalarına satılabilir. Türkiye'nin yıllık enerji tüketimini düşünerek tarifeden yüzde 2 enerji fonu alındığında, 10 yıllık bu rakamın bugünkü değeri yaklaşık 6 milyar dolara denk geliyor. Bu gelir dağıtım ve üretim şirketlerine verilirse şirketlerin borç yükü hafifletilir, faturalarda maliyet ve borç baskısından kaynaklı zam ihtiyacı ortadan kalkar. Yapısal bir çözümle bu süreç atlatıldığında yabancı yatırımcıların da çekilmesi kolaylaşabilir."