Ic İçtaş ile Sözleşmesini Fesheden Akkuyu Nükleer, Üç Rus Şirketin Kurduğu Şirketle Yeni Sözleşme İmzaladı

SİNAN TARTANOĞLU

Türk ve Rus iki şirketin Mersin'de kurduğu Titan2 - IC İçtaş şirketi ile sözleşmesini fesheden Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yeni sözleşme imzaladığı TSM Enerji şirketinin üç Rus şirket tarafından kurulduğu ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, TSM Enerji; Rusya merkezli Montajno-Stroitelnoye Upravlaniye No 90, Konsern Titan-2, Sosnovoborelektromontaj anonim şirketleri tarafından Ekim 2019'da Mersin'de kuruldu.

Akkuyu Nükleer A.Ş.; Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşmeyi feshetti. Şirket, TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile yeni sözleşme imzaladı.

ŞİRKET, 3 RUS ŞİRKET TARAFINDAN EKİM 2019'DA KURULDU

Ticaret sicili kayıtlarına göre, TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM); Ekim 2019'da Mersin'de kuruldu. Kayıtlara göre, 100 bin TL sermaye ile kurulan TSM Enerji'nin ortakları ise Montajno-Stroitelnoye Upravlaniye No 90 Anonim Şirketi, Konsern Titan-2 Anonim Şirketi, Sosnovoborelektromontaj Anonim Şirketi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde sözleşmenin feshedildiği Titan2 – IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi de IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Joint Stock Company Concern Titan-2 ortaklığında, yine Mersin'de kurulmuştu.

AKKUYU NÜKLEER: "TÜRKİYE'DE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLAN ŞİRKET İLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Akkuyu Nükleer A.Ş., yeni sözleşmenin imzalanmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Akkuyu Nükleer tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye'de tüzel kişiliği olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalanmıştır.

Mevcut alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işler, Ekim 2019'dan bu yana NGS inşaat projesinde yer alan ve yüksek teknoloji projelerini hayata geçirme deneyimine sahip olan TSM'ye devredilecektir. TSM ile projede yer alan mevcut alt yüklenici şirketler ile arasında, eski ana yüklenici- ortak girişim TITAN2-IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ ile alt yükleniciler arasında akdedilenlere benzer yeni sözleşmeler yapılacaktır. Bu sözleşmelerle şantiyede işin devamlılığının ve kalitesinin sağlanmasının yanı sıra Akkuyu NGS için taahhüt edilen inşaat tarihlerine uyulması, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunması ve tüm taşeronların çalışanlarına maaşlarının zamanında ödenmesi de sağlanacaktır."

IC İÇTAŞ: ESAS AMAÇ, YÖNETİMDEKİ TÜRK ŞİRKETLERİNİN VARLIĞINI AZALTMAK VE TAŞERON SEVİYESİNE İNDİRGEMEK

IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmenin feshedilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise şu değerlendirme yapılmıştı:

"Akkuyu Nükleer A.Ş. Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırım sözleşmesini feshetme girişimiyle Proje'deki Türk paydaşlığını ortadan kaldırma sonucunu oluşturmakta ve Proje genel yüklenicisi olarak tamamen Rus menşeili başka bir şirketi tayin etme yönünde adımlar atmaktadır. Söz konusu fesih girişimindeki esas amacın, Proje'nin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını azaltmak ve taşeron seviyesine indirgemek olduğu açıktır."