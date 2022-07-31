Bakan Soylu su baskınlarında zarar gören mahalle sakinleriyle görüştü. Soylu'ya, Vali Ali Yerlikaya , Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve AFAD ekipleri eşlik etti. Bakan Soylu mahallerde incelemelerde bulunup, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.

Bakan Soylu: 'DEAŞ da, FETÖ de, PKK da aynıdır'

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Esenyurt, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAKAN SOYLU ESENYURT'TA SU BASKINI YAŞANAN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika

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