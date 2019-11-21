İç limana düşen kediyi zabıta kurtardı

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iç limana düşen ve boğulma tehlikesi geçiren kediyi başarılı bir çalışma sonucu kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, bir kedinin iç limana düştüğünü gören vatandaşlar, durumu hemen Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istediler. İhbar üzerine iç limana gelen Zabıta Müdürü Özgür Kızılcık ve zabıta memurları, hemen iç limanda bulunan belediyeye ait tekne ile kediye ulaşmaya çalıştılar. İç limana düştüğü için boğulma tehlikesi yaşayan kedi, zabıtanın uğraşları sonucu kurtarıldı.



Denizden çıkarıldıktan sonra hemen bir havluya sarılan kedi, bakımlarının yapılması için Gelibolu Belediyesi veteriner hekimlerine teslim edildi. - ÇANAKKALE