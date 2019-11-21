Son Dakika Haberleri: İç limana düşen kediyi zabıta kurtardı
Son Dakika Güncel İç limana düşen kediyi zabıta kurtardı - Son Dakika

İç limana düşen kediyi zabıta kurtardı

6 saat önce

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iç limana düşen ve boğulma tehlikesi geçiren kediyi başarılı bir çalışma sonucu kurtardı.

İç limana düşen kediyi zabıta kurtardı, System.String[]

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iç limana düşen ve boğulma tehlikesi geçiren kediyi başarılı bir çalışma sonucu kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, bir kedinin iç limana düştüğünü gören vatandaşlar, durumu hemen Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istediler. İhbar üzerine iç limana gelen Zabıta Müdürü Özgür Kızılcık ve zabıta memurları, hemen iç limanda bulunan belediyeye ait tekne ile kediye ulaşmaya çalıştılar. İç limana düştüğü için boğulma tehlikesi yaşayan kedi, zabıtanın uğraşları sonucu kurtarıldı.


Denizden çıkarıldıktan sonra hemen bir havluya sarılan kedi, bakımlarının yapılması için Gelibolu Belediyesi veteriner hekimlerine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Zabıta Müdürlüğü, Gelibolu, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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