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İç Mimar Umut Mehmet Gürler bilinçsiz tadilatlarla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

İç Mimar Umut Mehmet Gürler bilinçsiz tadilatlarla ilgili açıklamalarda bulundu

23.11.2021 14:16
İç Mimar Umut Mehmet Gürler bilinçsiz tadilatlarla ilgili açıklamalarda bulundu

Ülkemizde ve genel anlamda Ortadoğu ülkelerinde ev, ofis ve işyeri sahipleri ve yazık ki alanlarını genişletmek için kolon kırma duvar yıkma gibi bilinçsiz tadilatlar gerçekleştirmektedir. Deprem kuşağının merkezinde bulunan ülkemizde en ufak bir sarsıntıda çökme tehlikesi ile karşı karşıya olan depremde ilk yıkılan binaların bu gibi sakıncalı tadilatların gerçekleştirildiği binalar olduğu ortaya çıktı.

Ankara İç Mimarlık markası altında faaliyet yürüten ülkemizin yetiştirmiş olduğu en başarılı iç mimarlardan olan Umut Mehmet Gürler bu anlamda profesyonel bir destek almadan en küçük bir tadilatın bile son derece hayati sonuçlar doğurduğunu anlattı.

Bilindiği gibi ne yazık ki bireyler kâr elde etmek, daha geniş bir ortam ve alan oluşturmak için binada yaşayan bireyler başta olmak üzere onlarca hatta yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atacak bilinçsiz tadilatlar yapmaya başladı. Örneğin eski binaların altına otopark yapmak, galeri yapmak, market ve dükkanları daha estetik bir hale getirmek maksadıyla kolon kesme, duvar yıkma gibi işlemler gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar özellikle 1999 yılında gerçekleşmiş olan depremde yıkılan pek çok binanın bu gibi bilinçsiz tadilatlar yüzünden tehlike saçtığını ortaya çıkardı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İç Mimar Umut Mehmet Gürler bilinçsiz tadilat yapmanın sonuçlarını anlattı.

"Mühendis ve mimarlar yaşam alanlarını dizayn ederken birçok unsuru göz önünde bulundurur. Bu nedenle tadilat esnasında da profesyonel mimar desteği almak önem arz eder. Çünkü dikkatsiz ve bilinçsiz yapılan tadilatlar kolon kesme, duvar yıkma gibi işlemler binaların tüm dengesini bozmaktadır. Bina farklı dinamikler ve hesaplamalar üzerine dizayn edilmiş olan bir yapıdır. Kolonların arasında çelik makaslar bulunur, aralarında kirişler ve diyagonaller yer alır. Kolonların kesilmesi ile yük diğer kolonlardaki çelik makaslara dayanır. Bu durumda da en küçük bir depremde sistem oldukça hasar alır ve bina yıkılır." dedi.

Vatandaşların herhangi bir amaç için bu gibi tadilatlardan uzak durması gerektiğini belirten İç Mimar Umut Mehmet Gürler aynı zamanda kolon ve kirişlerin kesildiğine dair şüphe duyan vatandaşlarında süreklilik arz eden kolonları gözlemleyerek bunun farkında olabileceğini ifade etti. Öte yandan profesyonel yardımla bu durumun netleştirilmesi gerektiğini belirten Gürler; iç mimar desteği almak suretiyle derhal belediyeye haber vermenin daha doğru olacağını belirtti. Gürler,

"Kişiler bulundukları binadaki kolon veya kirişlerin kesilip kesilmediğini anlamak için belediyeden bina ruhsatı isteyebilir ve mimarlardan yardım istemek suretiyle binada kolonun olup olmadığını tespit edebilirler." dedi.

Ev Alırken Bunları Göz Önünde Bulundurun

Aynı zamanda, bireylerin ev almadan önce de bu gibi hususlara dikkatle önem vermeleri gerektiğini belirten Umut Mehmet Gürler, "Ev alım satımplatformlarında dahi bazı fotoğraflarda, taşıyıcı sistemlerin yok edildiği görünüyor. Bu açıkça binada yaşayan herkesi tehlike altına almak ve onların ölümüne sebebiyet vermek demektir. Kolonların ve kirişlerin binalar yapılırken doğru malzemelerle güvenlik ön planda tutulacak ve deprem faktörü göz önünde bulundurulacak şekilde yapılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Ne yazık ki bireylerin arabaya da başka eşyaları alırken son derece titiz bir inceleme yaptığını fakat ev alırken ise bu kadar titiz olmadığını belirten Umut Mehmet Gürler aslında ev alırken profesyonel bir Mimar desteğinden faydalanmak gerektiğini belirtti. Ülkemizde bireylerin bir evde bütün ömürlerini geçirdiğinin altını çizen iç mimar, çocukların aile büyüklerinin ve tüm bireylerin hayatının büyük bölümünü geçirdiği evleri alırken daha dikkatli olmak gerektiğini vurguladı. Gürler,

"Vatandaşımız ev alırken kesinlikle bu anlamda tercih öncesi konuyu bir bilene sormalıdır. Ev almadan önce binanın sağlamlığı konusunda emin olunmalıdır. Ülkemizde ne yazık ki daha çok tasarım ve lokasyon ön planda olurken en lüks projelerde dahi sağlamlığın göz ardı edildiği görülmektedir." dedi.

Öte yandan kolon ve kirişlerin kesildiğinden şüphelenen her bireyin belediyeye başvurmak suretiyle konuyu netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan İç Mimar Umut Mehmet Gürler taşıyıcı kolonların hayati bir önem arz ettiğinin altını çizdi." Taşıyıcı kolonlar ismine münhasır oldukça önemli birer unsurdur. Mimarlar bu noktada hiçbir unsurun kesilip zarar görmemesini savunur. En ufak bir kablonun geçmesi ya da bir tasarımın gerçekleşmesi için bile delme ve kesme yoluna gitmeyiz. Hele de binanın dengesini toptan sarsacak olan bir tadilatın yapılması kesinlikle düşünülemez. Bireylerin daha fazla yer elde etmek ya da daha fazla estetik bir görünüm kazanmak maksadıyla tüm binanın hayatını riske atacak olan bir tadilattan mutlaka uzak durması gerekir. Tadilat yapmadan ve evde bir takım şeyleri kırıp dökmeden önce profesyonel bir iç mimar desteği almak suretiyle kaliteli sonuçlar elde etmek ve bina güvenliğini sağlamak mümkündür. Çünkü kolon ve kirişleri kesilen bir bina tesadüf eseri ayakta duruyor demektir." diyerek durumun öneminin altını çizdi.

Öte yandan 17 Ağustos depremindeki birtakım verileri de hatırlatan İç Mimar Umut Mehmet Gürler, özellikle İstanbul'da kolon ve kirişleri kesilen yanlış tadilatlar sonucu tesadüfi olarak ayakta duran birçok binanın yıkıldığını belirtti. Bunun bireyler için hem maddi hem de manevi anlamda ciddi sonuçlar doğuracağını vurgulayan İç Mimar, küçük bir yatırım ya da küçük bir fayda için böyle büyük bir riskin alınmaması gerektiğini anlattı.

Kolonları iskelet sistemi olarak adlandırdıklarını belirten İç Mimar Umut Mehmet Gürler, binanın ana taşıyıcısının da kolonlar olduğunun altını çizdi. Bu yüzden iskeletin binanın bodrum katlarından çatısına kadar kesinlikle kesintiye uğramadan süreklilik arz etmesi gerektiğini belirten İç Mimar Gürler, bölücü duvarların dahi değiştirilmeden önce mimar desteği almanın öneminden bahsetti.

Binada Yaşayanların da Gözünü Açması Gerekiyor

Özellikle yeni site projelerinde ve altında dükkan olan projelerin bazılarında dükkan sahiplerinin alan açmak için kolonları ve kirişleri kestiğini belirten İç Mimar Umut Mehmet Gürler, binada oturan sakinlerin bu konuyu özellikle duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Böyle bir durumla karşılaşıldığında derhal belediyeye başvurarak ve de bir iç mimar desteği alarak durumun tespit edilip, önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı.

" Son olarak Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremde de, geçmişte Van depreminde de kolon ve kirişlerin önemine dair acı tecrübeler yaşadık. Nasıl ki bir insanın bacaklarını kırıp ayakta durmasını beklemek abes olacak ise bir binanın kolonlarını kırıp ayakta durmasını beklemek de o derece abestir. Fakat ne yazık ki geçmişte bu hatalar yapıldı. Günümüzde ise iç mimarların ve inşaat alanındaki temel prensiplerin önemi daha iyi algılandı. Bu yüzden halkımız küçük faydalar sağlamak uğruna büyük acıları yaşamayı asla göze almamalıdır. Ve ülkemizin bir deprem bölgesi içerisinde yer aldığı hiçbir zaman unutulmamalıdır." diye konuştu.

Ankara İç Mimarlık olarak bireylere ve kuruluşlara hem tadilat sürecinde hem de diğer mimari süreçlerdedestek sunduklarının altını çizen İç Mimar Umut Mehmet Gürler, bu anlamda estetik ve güvenli yapıları hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu nedenle evlerde küçük değişiklikleri sağlamak için bile yapılacak tadilatlar da iç mimar desteği almanın hayati önem arz ettiğini belirterek sözlerini noktaladı.

İç Mimar Umut Mehmet Gürler bilinçsiz tadilatlarla ilgili açıklamalarda bulundu

Estetik, Market, Ankara, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İç Mimar Umut Mehmet Gürler bilinçsiz tadilatlarla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç Mimar Umut Mehmet Gürler bilinçsiz tadilatlarla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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