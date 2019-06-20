İç Moğolistan'da orman yangını büyüyor
2 saat önce
Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan'da 900'den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan
'da 900'den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan'da Çarşamba günü başlayan orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek için 900'den fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangınlar Büyük Hingan sıradağı çevresinde ve Jinhe'de yoğunlaştı. Yoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanda, yoğun duman ve kuvvetli rüzgarın yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtfaiye
ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.
(İHA)
Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika! Erdoğan: S-400 işi bitti, Temmuz'un ilk 15 gününde teslim edilecek
Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek
Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik