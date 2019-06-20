Son Dakika Haberleri: İç Moğolistan'da orman yangını büyüyor
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İç Moğolistan'da orman yangını büyüyor

2 saat önce

Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan'da 900'den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

İç Moğolistan'da orman yangını büyüyor, System.String[]
Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan'da 900'den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan'da Çarşamba günü başlayan orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek için 900'den fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangınlar Büyük Hingan sıradağı çevresinde ve Jinhe'de yoğunlaştı. Yoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanda, yoğun duman ve kuvvetli rüzgarın yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
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