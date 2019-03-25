İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Ölü
1 saat önce
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çin
'in İç Moğolistan
Özerk Bölgesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamada, Kailu vilayetinde bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, saldırganın polis tarafından yakalandığı kaydedildi.
Bölgede bireysel silahlanmanın yasak olması nedeniyle, bu tür olaylara pek rastlanmıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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