Son Dakika Haberleri: İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Ölü

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Ölü

1 saat önce

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Ölü, System.String[]
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamada, Kailu vilayetinde bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırganın polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

Bölgede bireysel silahlanmanın yasak olması nedeniyle, bu tür olaylara pek rastlanmıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel
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