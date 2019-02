Spor Toto Süper Lig'de 9 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor 'u ağırlayacak Çaykur Rizespor 'un teknik direktörü Okan Buruk , "Camianın bizim yanımızda olması, psikolojik anlamda bizi güçlendirdi." dedi.Okan Buruk, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına üç maçta üç galibiyet alarak çok iyi başladıklarını belirtti.Kazanarak ilerlemenin önemli olduğuna dikkati çeken Buruk, yeni gelen oyuncuların da kazanarak takıma adapte olmasının işlerini kolaylaştırdığını ifade etti.Kaliteli bir kadroya sahip olduklarına vurgu yapan Buruk, ellerindeki alternatiflerin kadro seçiminde işlerini zorlaştırdığını söyledi.Bu haftaki rakipleri Antalyaspor'un özellikle ilk yarıda çok iyi bir grafik yakaladığının altını çizen Buruk, "İkinci yarıda üç haftalık başlangıçları iyi değil ama çok değerli oyunculara sahipler. Çok başarılı bir teknik direktörleri var. İç sahada çok zorlu bir maç bizi bekliyor." diye konuştu. Türkiye 'nin her yerindeki Rizelilerin takıma inanılmaz sahip çıktığını belirten Buruk, şöyle devam etti:"Camianın bizim yanımızda olması, psikolojik anlamda bizi güçlendirdi. İç saha ve dış sahada takımlarını destekliyorlar. Bunun Antalyaspor maçında da devam etmesini istiyoruz. Burada çok iyi bir takım, yönetici, taraftar birlikteliği yakaladık. Bunu futbolcularla kazanarak sahaya yansıtmaya başladık. Antalyaspor karşısında kazanıp sevineceğimiz bir maç hayal ediyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur."Buruk, sakatlığı bulunan oyunculara dikkati çekerek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sporcu sakatlığı riski yüksek bir maç oynadık. Petrucci bu maçta bir şanssızlık yaşadı. Yaklaşık 4 hafta aramızda olamayacak. Ayrıca Musa Çağıran takımla çalışıyor ama tam olarak kadroya dahil edemedik." ifadelerini kullandı.-"Kalan bölümde hatasız bir lig istiyorum"Okan Buruk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakibin attığı golün Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısı üzerine iptal edilmesiyle ilgili, hatalı verilecek kararın her iki tarafı da memnun etmeyeceğini aktardı.Ligin ilk yarısında büyük hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade eden Buruk, şunları kaydetti:"Nasıl oyuncular hata yapıyor, teknik adam olarak bizler hata yapabiliyoruz, hakemlerin hata yapabileceğini biliyor ve bunu söylüyoruz. Hatayı yapan doğru bir şekilde kendini anlatmak zorunda. Bir takımın kötülüğü, diğerinin iyiliği için hata yapıldığını düşünmüyoruz. Bu yıllardır böyle, bütün dünyada böyle. Maç içerisindeki pozisyonu herkes kendi açısından değerlendiriyor. Hakemin kararı var. Ayakta durulamayan saha şartlarında oyuncuların herhangi bir darbede zorluk yaşayarak düşmeleri çok normal. Pozisyon faul olarak verilmese biz de aynı şekilde 'Neden faul verilmedi?' diye tepki gösterecektik. Maçta her iki takım oyuncuları kazanmak adına mücadele verdi. Burada hiç kimse, kimsenin hakkının yenmesini istemez. Bu kadar kötü zeminde yaklaşık 100 dakika oyuncular mücadele verdi. Oyuncularım hak ettikleri bir üç puan aldı.""Her takımın serzenişi olabilir." diyen Buruk, "Her takımın haykırışının bir nedeni var. Haykırışına saygı duyuyoruz. Hiçbir takım lehine veya aleyhine hata yapılmasını istemez. Önemli olan ortada doğru şekilde maçların yönetilmesi. Hakemlerin işleri de zor. Kalan bölümde hatasız bir lig istiyorum." ifadelerini kullandı.Çaykur Rizespor'a destekÖte yandan Rize Valisi Kemal Çeber, beraberinde vali yardımcıları, il müdürleri, daire amirleri ve yaklaşık 150 kişilik sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle idman öncesi Çaykur Didi Stadı'nda takımı ziyaret ederek destek verdi. Vali Çeber, Okan Buruk'un yanı sıra takım kaptanları Aatıf Chahechouhe ve Orhan Ovacıklı ile bir süre sohbet ederek başarı diledi.Çeber, takımı puan cetvelinde düşme hattının üstüne taşıyan teknik ekip ve oyuncuları tebrik ederek, kendilerine her türlü şartta, bütün şehir olarak destek vereceklerini ve asla yalnız yürümelerine izin vermeyeceklerini belirtti.