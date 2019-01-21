Son Dakika Haberleri: İç Savaş Mağduru Suriyeli Çocuklar 'mutluluk Merkezi'nde Buluşuyor

İç Savaş Mağduru Suriyeli Çocuklar 'mutluluk Merkezi'nde Buluşuyor

1 saat önce

Mutluluk kavramı tarih boyunca edebiyattan felsefeye birçok alandaki çalışmaların odağına yerleşti ve bireyler mutluluğun resmini kendi yaşam öyküleri, mücadeleleri, hayattan beklentileri çerçevesinde çizdiler.

Mutluluk kavramı tarih boyunca edebiyattan felsefeye birçok alandaki çalışmaların odağına yerleşti ve bireyler mutluluğun resmini kendi yaşam öyküleri, mücadeleleri, hayattan beklentileri çerçevesinde çizdiler.…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/21/ic-...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:16 Kaynak: Youtube

Edebiyat, Genel
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