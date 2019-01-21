Son Dakika Haberleri: İç Savaş Mağduru Suriyeli Çocuklar 'Mutluluk Merkezi'nde Buluşuyor

İç Savaş Mağduru Suriyeli Çocuklar 'Mutluluk Merkezi'nde Buluşuyor

35 dakika önce

Mutluluk kavramı tarih boyunca edebiyattan felsefeye birçok alandaki çalışmaların odağına yerleşti ve bireyler mutluluğun resmini kendi yaşam öyküleri, mücadeleleri, hayattan beklentileri çerçevesinde çizdiler.

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Mutluluk kavramı tarih boyunca edebiyattan felsefeye birçok alandaki çalışmaların odağına yerleşti ve bireyler mutluluğun resmini kendi yaşam öyküleri, mücadeleleri, hayattan beklentileri çerçevesinde çizdiler.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:49 

Edebiyat, Dünya
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