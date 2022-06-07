İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci - Son Dakika
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İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci

07.06.2022 15:20
İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası sınır ötesi harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'de, iç savaş nedeniyle yıllardır zorunlu olarak göç ettikleri evlerinden uzakta çadırlarda yaşamını sürdüren siviller;

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası sınır ötesi harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'de, iç savaş nedeniyle yıllardır zorunlu olarak göç ettikleri evlerinden uzakta çadırlarda yaşamını sürdüren siviller; İdlib, Azez, Cerablus ve El Bab bölgelerinde yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte yüz binlerce Suriyeli, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaş mağduru binlerce sivil, ülke içinde yer değiştiren ve büyük bölümü yıllardır Türkiye sınırındaki İdlib ile Halep'e bağlı Azez kırsalında kurulan çadırlarda yaşamaya başladı. Türkiye sınırında kurulan yüzlerce kamptaki çadırlarda, zor koşullarda yaşamını sürdüren Suriyelilerin barınma şartlarının iyileştirilmesi için AFAD koordinasyonunda briket ev yapılmasına karar verildi. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle başlatılan proje kapsamında İdlib, Azez, Cerablus ve El Bab bölgelerinde yapımı tamamlanan binlerce ev, Suriyelilere dağıtıldı. 50 ve 100 metrekare olarak yapılan briket evler; yetim, engelli, hasta ve yaşlılar öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kalabalık ailelere 100'er metrekarelik evler, diğer ailelere ise 2 oda ve mutfaktan oluşan 50'şer metrekarelik evler tahsis edildi.

Şu ana kadar yapımı tamamlanan 70 bin ev, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Halen bölgede 20 bini aşkın evin inşası sürerken, ilerleyen günlerde Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde de briket evlerin yapımına başlanacağı belirtildi.Tamamlanan briket evlere geçen savaş mağduru Suriyeliler ise büyük mutluluk yaşıyor. Yazın sıcak, kışın ise soğuk ve çamur nedeniyle çadırlarda zorluklar yaşadıklarını anlatan Suriyeliler, şimdi eziyetten kurtulduklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.'TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ'

Suriye'nin Azez kenti kırsalındaki İhtimlat bölgesinde İnsani Yardım Vakfı tarafından yapımı tamamlanan briket eve yerleşen Ümmü Rahman, 10 yıl önce bombardıman nedeniyle Halep'teki evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Bu süreçte köy köy çadır kurduklarını ve hava saldırısı oldukça yer değiştirdiklerini anlatan Rahman, 4 yıl önce İdlib'e yerleştiklerini kaydetti. İdlib'in Cisr eş Şuğur bölgesinde hava saldırısında eşi, annesi ve kardeşini kaybettiğini anlatan Rahman, "Daha sonra oğlum, kardeşim ve 2 yeğenim ile birlikte İdlib'in Türkiye sınırında çadırlara yerleştik. Burada bir süre kaldıktan sonra El Bab, son olarak da İhtimlat bölgesindeki çadırlarda yaşamaya başladık. Yetim ailesi olduğumuz için bize öncelik verildi ve briket eve yerleştik. Şu an çok mutluyuz. 10 yıl sonra başımızı soktuğumuz bir evimiz oldu. Bize bu imkanı verdiği için Türkiye'ye çok müteşekkiriz" diye konuştu. Yapımı tamamlanan briket evlerin bulunduğu alanlarda yaşayanlar için okul, cami, park ve spor sahaları da yapılıyor.

İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç savaş mağduru Suriyelilerin 'briket ev' sevinci - Son Dakika

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