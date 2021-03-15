Suriye'nin İdlib ili ve Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde iç savaşın 11. yılına girmesi nedeniyle gösteriler düzenlendi.

İdlib ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde toplanan halk, "Rejimin düşmesini istiyoruz", "Devrim bitmedi" ve "Özgürlük talebimiz hala sürüyor" sloganları attı.

Gösterilere katılanlardan Muaz Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki mücadelelerinin zafere ulaşana kadar süreceğini söyledi.

Abbas, "Suriye devriminin yıl dönümü nedeniyle buradayız. 'Devrim devam ediyor.' demeye geldik. Zaferle sonuçlanmadan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Toplanan halkın çoğunun yerinden edildiğini ve ülkenin farklı yerlerinden geldiğini belirten Abbas, "Burada gördüğünüz kalabalık diğer illerden geldi. Hepsinin isteği, rejimin düşmesi ve özgürlüktür." diye konuştu.

Abbas, Esed rejiminden hesap sorulmasını isteyerek, "Kimyasal silah kullanan Beşşar Esed'in hesap vermesini, zorla yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kusay Hüseyin de özgürlük için çıktıkları protestolara devam ettiklerini söyledi.

Hüseyin, "Bu gösteriye gelmemizin sebebi Beşşar Esed'in düşmesi, güvenlik birimlerin dağıtılması ve hapishanelerdeki tutukluların serbest bırakılması." dedi.

Esed rejiminin, milyonlarca sivili yerinden ettiğini belirten Hüseyin, "Yüz binlerce evi yıktı ve çok sayıda sivil hapishanelerde, 600 binden fazla şehit var. Milyonlarca sivil çadırlarda yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, her şeyini kaybetmesine rağmen gösterilere katıldığını ve rejim karşıtı olduğu için pişman olmadığını dile getirerek, "Her şeye rağmen devrime katıldığım için pişman değilim. Şimdi rejime karşı başka bir devrim olsa yine katılırım. Evimi, okulumu, hey şeyimi kaybetmeme, sınıra yakın bir yerde mülteci olarak yaşamama rağmen pişman değilim." diye konuştu.

Göstericilerden Muaviye Ağa da özgürlük taleplerinin devam ettiğini söyledi.

Ağa, "İsteklerimizden vazgeçmedik. Rejimin düşmesini, suçluların hesap vermesini ve hapishanedeki tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz." dedi.