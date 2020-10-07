İç savaşın dağıttığı aileden geriye kalanlar Türkiye'de yaşama tutunuyor - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentinde Beşşar Esed rejiminin saldırısı sonucu hamile eşi ve 4 çocuğunu kaybeden 51 yaşındaki Ziyat Salim, sığındığı Türkiye'de geride kalan 2 evladıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 2018'deki hava saldırıları sonucu eşini ve 4 çocuğunu yitiren Salim, aynı yıl içerisinde başka bir saldırıda bacağına isabet eden şarapnel parçalarıyla engelli kaldı.

Ailesinden geriye kalan 9 yaşındaki kızı Hatice ve 14 yaşındaki oğlu Beşir'in geleceği için 1 yıl önce Türkiye'ye sığınan Salim, engelinden dolayı çalışamadığından hayırseverlerin yardımıyla geçiniyor.

Kaybettikleri diğer aile fertlerinin acılarını yüreklerinde taşıyan Salim ve iki çocuğu, bomba tehlikesi olmadan uyuyabildikleri için şükrediyor.

Yüreğir ilçesinde bulabildikleri banyosu ve tuvaleti olamayan tek odalı bir evde yaşama tutunmaya çalışan aile, hayırseverlerden uzanacak şefkat elini bekliyor.

Ziyat Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de çok sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti.

Salim, "Suriye'de eşimi ve 4 çocuğumu eve bırakıp, ekmek almak amacıyla kızım ve oğlumla pazara gittim. Evimize döndüğümüzde bombalı saldırı olduğunu gördük, evimiz yıkılmıştı. Eşim ve çocuklarımın cenazelerini çuvallara koyup defnettim." dedi.

Daha sonraki rejim saldırısında kendisinin de yaralandığını ve engelli kaldığını, ayağında halen 7 şarapnel parçası olduğunu anlatan Salim, bu nedenle çalışamadığını ve çocuklarını düzenli besleyemediğini kaydetti.

Hayatta öncelikli ihtiyacının çocuklarının tok yatması olduğunu dile getiren Salim, "Çoğu kez çocuklarım aç yatıyor, bu beni çok üzüyor. Evimiz 11 metrekareden oluşuyor, banyo ve tuvaletimiz ise yok. Komşularımız bize şeker, çay, ekmek gibi malzemeler veriyor. Evin durumunu bildiklerinden bazen duş almamıza müsade ediyorlar. Kendime değil, çocuklarımın durumuna üzülüyorum. Özellikle kızım küçük olduğundan benden ekmek istediğinde ona verecek cevap ya da ekmek bulamıyorum." diye konuştu.

Türk halkının iyiliksever olduğunu dile getiren Salim, komşularının devamlı kendilerine yardımda bulunduğunu söyledi.

"Annemi ve kardeşlerimi çok özlüyorum"

14 yaşındaki Beşir Salim de annesini ve kardeşlerini çok özlediğini dile getirdi.

İş çıktığında bazen tarlaya gidip çalıştığını kaydeden Beşir, "Bazı geceler aç yatıyoruz. Mecburen aynı oda da kalıyoruz. Tuvaletimiz ve banyomuzu komşularımızın evinde yapıyoruz. Hayat mücadelesi dışında, kaybettiğim annem ve kardeşlerimi sürekli rüyamda görüyorum. Babam ise bize hem analık hem de babalık yapıyor." ifadelerini kullandı.