İç savaşın parçaladığı yaşamları Türk Kızılay birleştiriyor - Son Dakika

İç savaşın parçaladığı yaşamları Türk Kızılay birleştiriyor

Suriye'deki iç savaş, rejim saldırıları, göç ve diğer sebeplerden dolayı aileleriyle ayrı düşen 35 kişi, Türk Kızılay Toplum Merkezlerinin çalışmasıyla Türkiye'de sevdiklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Suriye'deki iç savaş, rejim saldırıları, göç ve diğer sebeplerden dolayı aileleriyle ayrı düşen 35 kişi, Türk Kızılay Toplum Merkezlerinin çalışmasıyla Türkiye'de sevdiklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri tarafından "Aile Bağlarının Yeniden Tesisi" çalışmaları kapsamında 2015 yılından bu yana Suriye'deki çoğunluğu çocuk, 35 kişi bulunarak Türkiye'deki aileleriyle buluşturuldu.

Türk Kızılay ailelerinin haber alamadığı, kaybolmuş veya adres bilgisi olamayan Suriyeliler için "Aile Bağlarının Yeniden Tesisi" çalışmaları kapsamında Suriye içinde araştırma yapıyor.

Suriyeli ailelerin ayrı düştükleri yakınları ile çocuklarına kavuşma hayali, başvurdukları Türk Kızılay Toplum Merkezlerinin devreye girmesiyle gerçeğe dönüşüyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle parçalanmış yaşamlar, Türk Kızılayın yürüttüğü fedakarca çalışmayla Türkiye'de birleştiriliyor.

"35 Suriyeli Türkiye'de yakınlarına kavuştu"

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana 35 Suriyelinin ailelerine kavuşturulduğunu kaydetti.

Suriye'deki insani krizin meydana gelmesiyle aile bağlarının yeniden tesisi birimine çok sayıda müracaat olduğunu anlatan Karataş, Türk Kızılay Toplum Merkezleri tarafından Suriyeli ailelerin bir araya getirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

Karataş, "Aile bağlarının yeniden tesisi konusunda saha çalışmalarımız devam ediyor. Kayıp veya ailesinden haberdar olamayanların başvuruları alınarak işlemler başlıyor. 35 ailenin Türkiye'de birleştirilmesinin yanı sıra 1017 kişinin de mektubu ailesine ulaştırıldı." dedi.

Türk Kızılayın, göç yolunda ayrı düşmüş her milletten göçmene bu hizmeti verdiğini vurgulayan Karataş, uzun aradan sonra ailesine kavuşan ailelerin mutluluklarına şahit olmanın paha biçilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Emin Küskün de aile bağlarının yeniden tesisi kapsamında çalıştıklarını anlattı.

Merkez olarak birçok farklı alanda hizmet vermeye gayret ettiklerini belirten Küskün, aile bağlarının yeniden tesisi, kayıp araştırma ve aile mesaj iletimi konularında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Bir ailenin daha mutluluğuna ortak olduk"

Yakın zamanda Reyhanlı'da bir aile birleşimini gerçekleştirdiklerini aktaran Küskün, şöyle konuştu:

"Bu tür kavuşmalar bizim için de çok önemlidir. Duygusal olarak görülmeye değer bir an, babası vefat eden 2 yaşındaki Suriyeli Ahmed, 1,5 yıldır ayrı düştüğü annesine kavuşturuldu. Ahmed'in annesine Reyhanlı'daki kavuşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Bizlere ulaşan ailelere gerekli bilgilendirmeler ve seminerler veriyoruz. Kayıp ve aile birleşimi için tüm toplum merkezleriyle 168 çağrı merkezine başvuruda bulunulabiliyor. Ailelerin yakınlarına ve çocuklarına kavuşmaları için toplum merkezi olarak çalışmalara aralıksız devam edeceğiz."

"Mutluluklarına tercüman olmak çok özel bir duygu"

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi İletişim Odak Kişisi Songül Yıldız Karanfiloğlu da evladından ayrı düşen bir annenin mutluluğuna ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Sınır ötesi ekibimizle gerçekleştirmiş olduğumuz aile birleşimine şahitlik ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Karanfiloğlu, "Aile birleşiminde tercüman olarak görev aldım, birleşme sonrasında annenin duygularına tercüman olmak bana çok özel hissettirdi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kızılay Toplum Merkezlerinin aile birleşimi çalışmalarında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır illerin valilikleri, Türk Kızılay Ülke Alan Koordinatörlüğü ile iş birliği yapıldığı belirtildi.

İç savaşın parçaladığı yaşamları Türk Kızılay birleştiriyor

Kızılay, Suriye, toplum, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç savaşın parçaladığı yaşamları Türk Kızılay birleştiriyor - Son Dakika

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