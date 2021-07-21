İç savaşın sürdüğü Yemen'de halk bayram geleneklerini yaşatıyor - Son Dakika

Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaşın yol açtığı güvenlik şartları ve zorlu hayat koşullarına rağmen halk, bayram geleneklerini sürdürüyor.

Ülkede 2014 yılında başlayan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yaralanmasına veya göçmen durumuna düşmesine yol açan çatışmalar hayatın her alanını etkiliyor.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle kısmen sükunetin gözlendiği Yemen'de Müslümanlar, iç savaşa ve yol açtığı zorlu hayat şartlarına rağmen bayram namazı, akrabaları ve kabirleri ziyaret gibi bayram geleneklerini korumayı sürdürüyor.

Yemenliler, başkent Sana'nın El-Ceraf bölgesindeki Haşuş Meydanı'nda ve kentin diğer büyük meydanları ve camilerinde Kurban Bayramı namazını kılmak için bir araya geldi.

Çocuklarıyla bayram havasını yaşamak ve ibadetlerini yerine getirmek için camilere gelen aileler, namazın ardından bayramlaştı.

Yemenli vatandaşlar, bayramlarda yakınlarının kabirlerine gittiklerini ve akrabalarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin diğer kentlerinde de bayram namazı kılındı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.