İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor - Son Dakika

İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor

16.03.2021 09:32
İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor, System.String[]

SURİYE'nin Hama kentinde rejim uçaklarının bombardımanında eşi ve evini kaybettikten sonra İdlib'teki el-Ardia yetimhanesine yerleşen Aliye el-Muhammed, 1'i zihinsel engelli 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor.

SURİYE'nin Hama kentinde rejim uçaklarının bombardımanında eşi ve evini kaybettikten sonra İdlib'teki el-Ardia yetimhanesine yerleşen Aliye el-Muhammed, 1'i zihinsel engelli 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Yardımlarından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden el-Muhammed, "Hayat zor geçiyor ama çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Burada hiçbir ihtiyacımız eksik bırakılmıyor" diye konuştu.

Mart 2011'de başlayan ve 1 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybettiği Suriye'deki iç savaş nedeniyle, milyonlarca sivil evlerini terk edip, göç etmek zorunda kaldı. Savaşın en büyük mağdurları ise çocuklar oldu. Rejim unsurlarının yoğun hava saldırılarında ailelerini kaybeden yetim ve öksüz çocuklar, Türk Kızılay, AFAD ve diğer sivil toplum örgütlerinin kurduğu yetimhanelerde zorlaşan kış şartlarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

REJİM BOMBARDIMANINDA EŞİNİ VE EVİNİ KAYBETTİRejim uçaklarının 3 yıl önce Suriye'nin Hama kentine düzenlediği bombardımanda eşi Halid el-Muhammed'i kaybeden Aliye el-Muhammed (33), zihinsel engelli çocuğu Kays el-Muhammed (9), diğer çocukları Ayşe el-Muhammed (7) ve Eymen el-Muhammed (5) ile birlikte İdlib'teki el-Ardia yetimhanesine yerleşti. Başta süt ve yumurta olmak üzere aylık gıda ve hijyen kolisi yardımında bulunulan el-Muhammed ailesi, Türk Kızılay'ın 'Sevgi Butik' adı altında kurduğu işletmeden de giyim ve kışlık kömür ihtiyaçlarını karşılıyor. Yetim kalan çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Aliye el-Muhammed, özellikle zihinsel engelli çocuğu Kays el-Muhammed'e zor şartlara rağmen gözü gibi bakıyor.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Bombardıman esnasında evlerini terk ettiklerini anlatan Aliye el-Muhammed, eşi Halid el-Muhammed'in eşyaları almak için geri döndüğü sırada evlerine düşen bomba sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Eşinin vefat etmesinin ardından bir süre ailesinin yanında kaldığını belirten el-Muhammed, "Daha sonra bu tarz yetimhanelerin olduğunu öğrendim. Başvurumuz kabul edildikten sonra çocuklarımla birlikte el-Ardia'ya yerleştik. Hayat zor geçiyor ama çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardımları için çok teşekkür ediyorum. Hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyorlar" diye konuştu.


- Suriye
İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor
İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor
İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor
İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor
İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor
İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor
İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor
İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor

Engelli, Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İç savaşta evini ve eşini kaybeden Aliye el-Muhammed: Türkiye, hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyor - Son Dakika


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