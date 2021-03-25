İç savaştan kaçan Suriyeli Kemal'in çocukluk tutkusu resim Lübnan'da geçim kaynağı oldu - Son Dakika

İç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyonu aşkın Suriyeliden biri olan 58 yaşındaki Bessam Kemal, çizdiği karakalem resimler sayesinde geçimini sağlıyor.

Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar, başta sınıra yakın kentler olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kurulan çadır kamplarında yaşam mücadelesi veriyor.

Kamplarda altyapı ve temel hizmetlerden yoksun bir hayat süren Suriyeliler, Lübnan'daki ekonomik krizin getirdiği işsizlikten ve insani yardımların azalmasından şikayet ediyor.

"7 yaşından beri resim çiziyorum"

Yaklaşık 6 yıl önce geldiği Lübnan'da çadır kamplarda insani yardımlara bağlı bir hayat sürdürmeyi tercih etmediğini belirten Kemal, AA muhabirine, çocukluk tutkusu resmin nasıl geçim kaynağı olduğunu anlattı.

Başkent Beyrut'un en kalabalık, en gürültülü noktalarından biri olan Kola Köprüsü'nün altındaki kavşakta karakalem çizimler yapan Kemal, daha önce inşaatlarda boya ve dekorasyon işleri yaptığını söyledi.

Yüzünden tebessüm eksik olmayan Kemal, "7 yaşından beri resim çiziyorum ancak bunun bir gün ekmek kapım olacağını hiç düşünmemiştim." dedi.

Evine yakınlığı ve toplu taşıma araçlarına ait durakların bulunması hasebiyle bu noktayı tercih ettiğini kaydeden Kemal, yaklaşık iki yıldır burada ekmek parasını çıkardığını anlattı.

Daha çok karakalem portre çizimler yapan Kemal, "Buradan geçen birçok insan, çizdiğim resimleri sevdiklerine güzel bir hediye olarak götürmek istiyor. Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günlerde müşterilerin talepleri daha fazla oluyor." diye konuştu.

Lübnan'daki ekonomik kriz onu da etkiledi

Lübnan'daki ekonomik krizin kendisini de etkilediğini ifade eden Kemal, daha önce bir resmi 30 bin Lübnan lirasına (o zaman 20 dolar ediyordu) çizerken şimdi fiyatı 50 bin Lübnan lirasına (şu anda yaklaşık 4 dolar) çıkardığını ancak yerel para biriminde yaşanan değer kaybı nedeniyle alım gücünün azaldığını kaydetti.

Ekonomik krizin etkileri arttıkça müşterilerinin de azaldığına işaret eden Kemal, "Lübnan'da aynı zamanda hayat çok zorlaştı. Bu nedenle tüketim ürünlerinde olduğu gibi resim fiyatlarını yükseltmek zorunda kalıyorum." diye konuştu.

"Ne olursa olsun vatanın değeri bakidir"

Yıllardır Lübnan'da gurbet hayatı yaşadıklarını ve bir gün Suriye'ye dönmek istediklerini dile getiren Kemal, ancak oradaki hayat şartlarının daha da zor olduğuna dikkati çekti.

Kemal, "Ne olursa olsun vatanın değeri bakidir." dedi.

"Çok güzel resimler çiziyor"

Suriyeli Kemal, nezaketi ve insanlarla olan iyi ilişkileri sayesinde çevredeki esnaf ve halkın da gönüllerini fethetmiş.

Kola Köprüsü yakınında bir lokanta işleten Halil Arbid, Suriyeli Kemal'in sanatına hayran kaldığını belirterek, "Çok güzel resimler çiziyor, fiyatları da çok uygun olduğu için insanlar onu tercih ediyor." dedi.

İki yılı aşkın süredir neredeyse komşu oldukları Suriyeli Kemal'den bugüne kadar rahatsız edici tek bir söz veya eylem görmediklerini anlatan Arbid, bir ara polislerin burayı boşaltmak istediğini ancak durumunu öğrendikten sonra Kemal'e kolaylık sağlandığını aktardı.

Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'u aşırı yoksul

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Gıda Programı ve BM Çocuklara Yardım Fonunun, Lübnan'daki ekonomik kriz ve Suriyeli mültecilere ilişkin 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırmada, ülkedeki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmişti.

Tarihin en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da yetkililer, 2018'den beri Suriyeli mültecilere "gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleri" çağrısında bulunuyor.

Lübnanlı yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynakların kullanımını zora soktuğunu ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu ifade ediyor.